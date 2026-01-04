Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 04.01.2026 - 19:30
        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı.

        İlçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

        Yaklaşık 5 kilometre süren takip sonrasında otomobil ile takip eden polis araçlarından biri Sanayi Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araçtaki 3 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.

