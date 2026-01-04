Adana'da yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki şehirler arası otobüste çıkan yangın söndürüldü.
Adana'dan Kayseri'ye giden otobüsün motor bölümü, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde alev aldı.
Aracı güvenlik şeridinde durduran sürücü, 39 yolcuyu tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede otobüsü saran alevler, otoyol kenarındaki çalılık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Adana ve Mersin büyükşehir belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki ve çalılık alandaki yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
