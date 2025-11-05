Adana'daki Belemedik Tabiat Parkı ve çevresi sonbaharın renklerine büründü

Kasım ayında sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına bürünen ormanlar ile Çakıt Çayı dronla görüntülendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Belemedik Tabiat Parkı ve çevresi dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.