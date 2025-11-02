Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 02.11.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Ağlıboğaz Caddesi'nde A.T.O'nun kullandığı 01 BDE 536 plakalı motosiklet ile S.K. idaresindeki 01 Y 7605 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        A.T.O, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!

        Benzer Haberler

        Yanlış ilaç nedeniyle işitme kaybı yaşayan Selen, tedavi gördüğü hastaneye...
        Yanlış ilaç nedeniyle işitme kaybı yaşayan Selen, tedavi gördüğü hastaneye...
        Hafif ticari aracın sulama kanalına düştüğü kaza kamerada
        Hafif ticari aracın sulama kanalına düştüğü kaza kamerada
        Adana'da hafif ticari aracın sulama kanalına düştüğü anlar kamerada
        Adana'da hafif ticari aracın sulama kanalına düştüğü anlar kamerada
        Adana Valisi Köşger, tarıma dayalı organize sanayi bölgesinde incelemelerde...
        Adana Valisi Köşger, tarıma dayalı organize sanayi bölgesinde incelemelerde...
        Adana'da 3 lise öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1 zanlı tu...
        Adana'da 3 lise öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1 zanlı tu...
        Parkta lise öğrencilerini dövüp, bıçaklayan 6 şüpheli yakalandı; 1 tutuklam...
        Parkta lise öğrencilerini dövüp, bıçaklayan 6 şüpheli yakalandı; 1 tutuklam...