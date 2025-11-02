Kozan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ağlıboğaz Caddesi'nde A.T.O'nun kullandığı 01 BDE 536 plakalı motosiklet ile S.K. idaresindeki 01 Y 7605 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
A.T.O, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
