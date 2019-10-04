Öğrencilerden sokak hayvanlarına süt ve mama

Adana’nın Kozan ilçesinde liseli öğrenciler tarafından hayvan haftası dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan hayvan barınağındaki hayvanlar ziyaret edildi. Ziyarette öğrenciler yanlarında getirmiş oldukları süt ve mamalar ile sokak hayvanlarını beslediler.

Edinilen bilgiye göre, Kozan 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi öğrencileri aralarında toplamış oldukları harçlıklarını bir araya getirerek Kozan Belediyesi Hayvan Barınağında bulunan ve tedavi gören sokak hayvanları için süt ve mama aldılar. 4 Ekim Hayvan Haftası dolayısıyla hayvan barınağını ziyaret eden okul öğretmeni Alper Yaşar ve öğrencileri yanlarında getirmiş oldukları mama ve sütleri yetkililere teslim ettiler. Hayvanları ziyarete gelen öğrenciler köpekleri de sevmeyi ve beslemeyi de ihmal etmediler.

ADANA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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