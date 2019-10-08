Adana’da dans şöleni başlıyor 19 ülkenin dansçıları Adana’da yarışacak

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Adana'da, 1213 Ekim 2019 tarihlerinde Casa De La Danza / Dans Evi organizasyonu ile bu yıl 5’incisi düzenlenen, Dünya Dans Sporu Federasyonu (WDSF) Adana Open Zafer Kupası Dans Sporu Yarışması, ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda 19 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Adana Organize Sanayi Bölgesi , BP‘nin sponsorluk desteği verdiği organizasyona; Rusya, Slovenya, Gürcistan, Lübnan, Almanya, Letonya, Sırbistan, Ukrayna, Bosna Hersek, Lüksemburg , Portekiz, Karadağ, Beyaz Rusya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Hollanda, Makedonya‘dan sporcular katılacak.

12 Ekim 2019 Cumartesi, 09.30 21.30 saatleri arasında Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) Ulusal Sıralama Yarışması 1. Etap’ı gerçekleşecek. 13 Ekim 2019 Pazar günü ise Dünya Dans Sporu Federasyonu (WDSF) Adana Open Zafer Kupası, 19 ülke dans sporcularının katılımıyla gerçekleşecek.

ADANA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:20

YATSI 19:35

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