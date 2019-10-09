Kozan OSB, 3. Müteşebbis Heyeti toplandı

Kozan Organize Sanayi Bölgesi 2019 Yılı Olağan 3. Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Vali Demirtaş’ın yanı sıra; Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ile müteşebbis heyeti üyelerinin katıldığı toplantıda ilgili yetkililer tarafından Kozan Organize Sanayi Bölgesi hakkında yeni yapılan imar planı revizyonu ve OSB’nin genel durumuyla ilgili bilgilerin verildiği bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantının gündem maddelerinin görüşülmesi ve Kozan Organize Sanayi Bölgesinin genel durumunun değerlendirilmesinin ardından Vali Demirtaş, Adana’nın ekonomik bakımdan daha da büyümesine yönelik yapılacak tüm çalışmalara her zaman desteklerinin tam olacağına dikkat çekerek Adana’nın ekonomik faaliyetlerini ve istihdam gücünü arttıran yatırımlardan biri olan Kozan Organize Sanayi Bölgesinin potansiyelinin arttırılması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle sürdü.

ADANA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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