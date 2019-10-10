Adana'da sahte içki operasyonu

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ADANA'da 2 ayrı depoya yapılan baskında bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 2 depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi. Depoda bulunan içkiler imha edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



ADANA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

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