Çocukları fuhşa teşvik eden zanlıya 13 yıl 10 ay hapis cezası

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Adana'da çocukları fuhşa teşvik edip yaptırmak ve aracılık etmek ve kalpazanlık suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası alıp aranan şahıs yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri "çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak ve aracılık etmek" ve "kalpazanlık" suçlarından 13 yıl 10 ay hapis cezası alan Nusret D.'nin Seyhan ilçesindeki adresini belirledi. Polis ekipleri hükümlünün adresine baskın yaparken hükümlü yakalandı. Emniyete getirilen Nusret D. işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

ADANA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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