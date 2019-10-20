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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karalar'dan muhtarlara: "Sorunları hep birlikte çözeceğiz"

İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhtarları kabulünde, "Sorunları hep birlikte çözeceğiz, Adana'mızı daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.

Karalar'dan muhtarlara: "Sorunları hep birlikte çözeceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhtarları kabulünde, "Sorunları hep birlikte çözeceğiz, Adana’mızı daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.
19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle, çok sayıda muhtar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.
Muhtarların asfalt, kreş, park ve çeşitli ihtiyaçlarıyla ilgili isteklerini dinleyen ve Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sorunların giderilmesiyle ilgili planlarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, bir süre sonra ayda 300 bin ton asfalt dökeceklerini de söyledi.
Zaman zaman telefonlara bakamadığını, randevu veremediğini belirten Başkan Karalar, “Ben sizlerden kaçan, gününü dinlenerek geçiren bir belediye başkanı değilim. 24 saat çalışıyorum. Telefonunuza çıkamıyorsam bu kesinlikle iş yoğunluğundandır. Adana için başka bir noktada bir çalışma yürütüyorumdur. Sorunlarınızı bana da ileteceksiniz, daire başkanlarımıza da ileteceksiniz. Bu fırsatı mutlaka bulacaksınız. Sorunları birlikte çözeceğiz, Adana’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz” dedi.

"İhtiyaçları biliyoruz"
Seyhan Belediyesindeyken, başka ilçelerden gelen istekleri dahi olanaklar doğrultusunda karşıladıklarını anlatan Başkan Karalar, “Şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak elbette çok daha fazlasını yapacağız. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ve olanaklarımızı artırıp, belediyeyi hizmet edebilir bir hale getirmemizin ardından gerekenleri yapacağız. Bunları yapmak için hazırlıklarımız bütün hızıyla sürüyor. Yılbaşından sonra Adana Büyükşehir Belediyesinin yavaş yavaş hizmet edebilir bir hale geleceğini söylüyorum” diye konuştu.
Geçmişte belediyeler arası uyumsuzluğun vatandaşa yansıdığını belirten Başkan Zeydan Karalar, önümüzdeki süreçte bunların yaşanmaması için çaba harcadıklarını kaydetti.
Başkan Zeydan Karalar, yaşlı yaşam merkezi, engelli yaşam merkezi, çeşitli mahallelere 10 kreş ve mahalle merkezi kuracaklarını açıkladı.

ADANA

20 Ekim 2019 Pazar

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