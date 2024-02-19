Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eski fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da eski bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eski fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da eski bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi

        Benzer Haberler

        Adana'da karısını tabancayla vurarak öldüren sanık hakim karşısında
        Adana'da karısını tabancayla vurarak öldüren sanık hakim karşısında
        Adana'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali" başl...
        Adana'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali" başl...
        Adana'da FETÖ'nün sözde "küçük bölge sorumlusu"na 7 yıl 6 ay hapis
        Adana'da FETÖ'nün sözde "küçük bölge sorumlusu"na 7 yıl 6 ay hapis
        Motosiklet hırsızlığı zanlısı plakasız aracına akaryakıt alınca yakalandı
        Motosiklet hırsızlığı zanlısı plakasız aracına akaryakıt alınca yakalandı
        Düz kontak yapamadığı motosikleti, hafif ticari aracın arka koltuğuna yükle...
        Düz kontak yapamadığı motosikleti, hafif ticari aracın arka koltuğuna yükle...
        Adana'da 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Adana'da 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı