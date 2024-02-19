Adana'da eski fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da eski bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'da eski bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
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