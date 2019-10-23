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Hasat sonrası gübreleme sezonu başladı Hasat sonrası toprak ve yaprak analiziyle bitkinin gerçek ...

İHA

Sonbaharda yapılacak doğru, zamanında ve kararında gübreleme ile gelecek sezonun ürün kalitesi ve rekoltesini belirlemenin mümkün olduğu bildirildi.

Hasat sonrası gübreleme sezonu başladı Hasat sonrası toprak ve yaprak analiziyle bitkinin gerçek ihtiyacı belirlenerek yapılan bilinçli gübreleme, gelecek sezondaki ürün kalitesi ve rekoltesini belirliyor Taner Kaplan: "Gübre toprağa candır"

Sonbaharda yapılacak doğru, zamanında ve kararında gübreleme ile gelecek sezonun ürün kalitesi ve rekoltesini belirlemenin mümkün olduğu bildirildi.
Argonil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, sürdürülebilir tarım ve birim alandan elde edilen rekolte ve kalitenin arttırılmasında doğru gübrelemenin en önemli faktörlerden birisi olduğunu söyledi.
Sonbaharla birlikte birçok çok yıllık bitkide yapılan hasadın ardından gübreleme sezonunun başladığını belirten Kaplan, “Çok yıllık ürünlerdeki hasat sonrası gübrelemenin önemi asla geri plana atılamaz. Bunun nedeni, her zaman ‘gelecek yılın mahsulü için çiftçilik yapmak zorunda’ olduğumuzdur” dedi.
Sezon içerisinde bile, uygulanacak her gübrenin miktarının bir sonraki yılın mahsulünü etkilediğine dikkati çeken Kaplan, “Bu nedenle, ilkbaharda tekrar büyümeye başladığında, mahsulün yeterli besinlere sahip olmasını sağlamak için her sonbaharda uygulamamızı düzenlememiz gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Zamanlamanın önemi
Dünyada yapılan bilimsel çalışmaların, yapılan toprak analizine uygun doğru gübrenin seçilmesi, doğru dozda ve zamanında kullanılmasıyla, verimde en az yüzde 50 artış sağlandığını gösterdiğini ifade eden Taner Kaplan, şunları kaydetti:
"Uygulanacak besin türüne ve miktarına karar vermeden önce çeşitli faktörleri belirlememiz gerekir. Her bir besin maddesinin ne kadarı en son ürün tarafından alındı ? ve gelecek yıl için verim hedefiniz nedir? Bunun için yapılması gereken öncelikle toprak ve yaprak analizidir. Bu analiz topraktaki ve bitkideki gerçek besin seviyelerini belirlemenin en iyi ve en doğru yoludur."

Düzenli numune alımı
Sezon boyunca düzenli olarak numune alınması önerisinde de bulunan Taner Kaplan, çiftçilere seslenerek, şöyle devam etti:
“Toprak ve yaprak analizi, bitkinin almak zorunda olduğu besin miktarını derinlemesine inceleme fırsatı sunar. Bu numunelerden elde edilen sonuçlar doğru okunduğu zaman size yalnızca gübre tipini değil aynı zamanda gübre miktarını belirlemeye yardımcı olacak değerli bilgiler verecektir. Bu da mahsulünüz için en iyi kararı vermenizi sağlayacaktır.”
Gübre sektöründe gelişen teknolojiyi takip ederek, Organomineral Sıvı Gübreler, Sıvı Damlama Gübreleri, Sıvı ve Toz Yaprak Gübreleri, Mikro Elementler, Organik Sıvı Toprak Düzenleyiciler ile çiftçilere deneyimli ziraat mühendisleriyle en doğru çözümü sunduklarını söyleyen Kaplan, “Çiftçilerimizin; su, toprak ve yaprak numunelerinin analizinde uzun yıllara dayanan deneyimi ile bilime dayalı ayrıntılı programları kullanarak, verimi en üst düzeye çıkarmak için en iyi agronomik kararları almalarına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.
Uluslararası söz sahibi, İspanya’nın sektöründe dünyaca üne sahip 2. en büyük gübre markası Antonio Taranoza firmasının Türkiye Distribütörlüğü ile Türk çiftçisine hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaplan, "Gübre; toprağa candır. Bu kural unutulmadan yapılan tarımsal faaliyetler çiftçinin yüzünü güldürür, emeğinin değer bulmasını sağlamakla kalmaz, ülke ekonomimize değer katar" dedi.

ADANA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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