Toplama motosiklet trafikten men edildi

Adana'da trafik polisleri yapılan denetimler sırasında ele geçirilen toplama motosiklet, trafikten men edilirken sürücüsüne de ceza yazıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güney Kuşak Bulvarında uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında toplama motosiklet polisin dikkatini çekti. Polis, motosikleti durdurup sürücüsünden ehliyet istedi. Ancak hem kaskı hem de ehliyeti olmayınca polis ceza yazıp toplama motosikleti de trafikten men etti. Toplama motosikleti gören diğer sürücüler şaşkına döndü.

ADANA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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