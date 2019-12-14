TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

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TFF 1. Lig’in 15. haftasında Adanaspor evinde Menemenspor’u ağırladı. Karşılaşma 31 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

33. dakikada Alberk, orta sahadan aldığı topu Adanaspor’un ceza sahasında bulunan Hüseyin’e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

41. dakikada Mehmet, karambolden topu kurtararak meşin yuvarlağı Adanaspor kalesine gönderdi. Kaleci İrfan, topu tutamadı ve top ağlarla gitti. 02

57. dakikada Adanaspor’da Hakan Barış, penaltı da topun başına geçti. Hakan vurduğu şut ile topu ağlara gönderdi. 12

90. dakikada Menemenspor’da sol kanatta açılan ortada iyi yükselen Hüseyin, kafa vuruşu ile ağları sarstı. 13



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serdar Diyadin xx, Cemil Tunç xx

Adanaspor: İrfan Can xx, Marvin xx, İhsan xx, Diniz xx, Özkan xx, Moussa x (Serhat dk. 46 xx), Abdulkadir xx (Veli dk. 81 ?), Hakan xx, Roni xx, Utku xx (İbrahim dk. 69 x), Eren xx

Yedekler: Mustafa, Semir, Özer, Karacic, Eren, Erhan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Menemenspor: Selmani xx, Murat xx (Ali Doğan dk. 62 x), Ercan xx, Canberk xx, Alberk xx, Taşkın xx, Ali xx (Olatunbosun dk. 74 x), Hüseyin xx, Tayfun xx, Mehmet xx (Diakite dk. 87 ?), Ali xx

Yedekler: Murat, Sangare, Amir, İbrahim Sönmez, Henry

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Gol: Hüseyin (dk. 33 ve 90+1), Mehmet (dk. 41) (Menemenspor), Hakan (dk. 57 pen.) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Roni (dk. 79) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Moussa, Hakan, İhsan, Utku, Serhat (Adanaspor), Murat, Ali, Hüseyin, Tayfun (Menemenspor)

ADANA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

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