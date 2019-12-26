Bakan Kurum Adana’da yağışların tahribatını açıkladı, konut müjdesi verdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da selden en çok etkilenen 4 mahallede 2 bin toplu konut yapılacağının müjdesini verdi, yaraların en kısa zamanda sarılacağını belirtti Bakan Kurum: "1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina var" "123 bin 151 dekar tarım arazisi zarar gördü"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum Adana’da yağışların tahribatını açıkladı, konut müjdesi verdi Çevre ve Şehircilik Bakanı ...

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da süren yağışlarla ilgili, "1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık. Ayrıca 123 bin 151 dekar tarım arazisinde de incelemede bulunduk. 4 mahallede 2 bin kentsel dönüşüm konutu üreteceğiz" dedi.

Bakan Kurum Adana’da yağışların tahribatını açıkladı, konut müjdesi verdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da selden en çok etkilenen 4 mahallede 2 bin toplu konut yapılacağının müjdesini verdi, yaraların en kısa zamanda sarılacağını belirtti Bakan Kurum: "1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina var" "123 bin 151 dekar tarım arazisi zarar gördü"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da süren yağışlarla ilgili, “1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık. Ayrıca 123 bin 151 dekar tarım arazisinde de incelemede bulunduk. 4 mahallede 2 bin kentsel dönüşüm konutu üreteceğiz” dedi.
Kentte pazartesi geceden bu yana süren sağanaktan dolayı birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Bakan Kurum, kent protokolü ile yağmurdan zarar gören Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri, 19 Mayıs, Şehit Erkut Akbay mahallelerini ziyaret etti.

“250300 kilogram yağmur düştü”
Daha sonra Yüreğir Kültür Merkezi’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, iklim değişikliği etkisinin tüm dünyada olduğu gibi Adana’da da görüldüğünü belirterek, "İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi oranda hisseder hale geldik. Adanamıza baktığımızda ortalama yıllık Aralık ayı yağış miktarı 121 kilogram seviyelerindeyken 2 gün önce başlayan yağışlar bazı yerlerde 250300 kilogramı buldu. Bu yağışların şehrimize ve ilçemize zararlar verdiğini gördük" ifadelerini kullandı.

“1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina”
Yaşanan aşırı yağışlar sonrası Adana Valiliğinde kriz merkezleri oluşturulduğunu belirten Bakan Kurum, “Olay yaşanır yaşanmaz bir kriz merkezi oluşturduk. Bu kriz merkezinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için hızlı bir şekilde ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Bu süreçte tüm birimlerimiz valiliğimiz bünyesinde seferber oldular. Yapmış olduğumuz ilk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespit ettik” diye konuştu.

“123 bin 151 dekar alanda inceleme”
Adana’da 123 bin 151 dekar alanda tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyleyen Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra şunları söyledi:
“Tarım alanlarıyla ilgili Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Yumurtalık, Ceyhan, Karataş, Yüreğir ve Sarıçam olmak üzere 123 bin 151 dekar alanda inceleme yaptık. Fiilen sahada sular mevcut. Sular çekilince zarar ziyan tespitleri yapılacaktır. Olay yaşanır yaşanmaz tüm bakanlıklar seferber oldular. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bugün belli bir miktar ön ödeme gönderilecek. Akabinde etaplar halinde hasar tespit durumuna göre yaralar hızlı bir şekilde sarılacak.”

“2 bin kentsel dönüşüm konutu”
Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa, 19 Mayıs, Şehit Erkut Akbay ve PTT Evleri mahallelerinde toplam 2 bin toplu konut yapılacağının müjdesini aktaran Kurum, “Sahada incelemeler yaptık ve gördük ki bir taraftan da şehirle ilgili alt yapı eksiklikleri giderilmesi ve kentsel dönüşüm ihtiyaçlarını başlatmamız gerekiyor. 2 bin kentsel dönüşüm konutu üreteceğiz her mahallede 500’er konut olacak” dedi.

“650 milyon liralık yatırım”
Adana’da 650 milyon liralık yatırımların sürdüğünü söyleyen Bakan Murat Kurum, “Bugün almış olduğumuz kararla da 4 merkez ilçemizin yağmur suyu sorununu çözmemiz gerekiyor. Bu yağmur suyu problemini halletmek için 4 merkez ilçemizdeki yağmur suyu ihtiyaçları giderilecek projemizi hazırladı arkadaşlar. 70 milyon liralık yatırımı da önümüzdeki sene başlatacağız. Bu tabi yağmur suyu dışında da biraz da selden etkilenen ilçelerimizde genel toplantı yapacağız” şeklinde konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden en çok etkilenen belediyelere hibe desteği sağlanacağını söyleyerek, “Bu hafta hibe destekleri belediyelerimizin hesabına yatacak ve vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecek” ifadelerini kullandı.

ADANA

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)
YEREL HABERLER Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar ...
Soğuk algınlığından korunmak için 8 öneri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, soğuk algınlığından korunmak için sık ve etkili el yıkama alışkanlığı kazanılmasını, kapalı ortamlarda maske kullanılmasını, bol sıvı tüketilmesini, düzenli ve sağlıklı beslenilmesini, ortamın havalandırılmasını istedi
YEREL HABERLER Soğuk algınlığından korunmak için 8 öneri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. ...
Afetzedelere çorba ve ekmek dağıtıldı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, uğranılan zararın giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti
YEREL HABERLER Afetzedelere çorba ve ekmek dağıtıldı Adana ...
Adana'da su basan okullarda eğitime ara verildi Okuldan tahliye edilen sular araziyi göle çevirdi Olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilen 14 okulun bahçesindeki sular tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Adana'da su basan okullarda eğitime ara ...
Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar ...
Kozan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Kozan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi
Bakan Kurum’dan afetzedelere "kentsel dönüşüm" sözü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da su baskınlarında zarar gören evleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan afetzedelere "kentsel dönüşüm" ...
Ressam Müge Süel "Günışığı" sergisini açtı
YEREL HABERLER Ressam Müge Süel "Günışığı" sergisini açtı
Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı Adana'da cezaevinden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 akrabasıyla birlikte sele kapılıp daha sonra güçlükle kurtulan şahıs ile başka bir vatandaşın otomobili sel suları çekilince ortaya çıktı Patates tarlası sular içinde kalan Sedat Kara yaklaşık 400 bin liralık zararının olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya ...
Can-Kur ekipleri vatandaşı sırtlarında taşıyıp kurtardı Adana'da aşırı yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalan kadın ve çocukları Can-Kur ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı
YEREL HABERLER Can-Kur ekipleri vatandaşı sırtlarında taşıyıp ...
Sel ahırları yuttu, horozlar telef oldu Adana'da 4 gündür devam eden aşırı yağış nedeniyle ahırlardaki horozlar telef oldu, büyükbaş hayvanlar güçlükle kurtarıldı
YEREL HABERLER Sel ahırları yuttu, horozlar telef oldu Adana'da 4 ...
Ceyhan'da eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Ceyhan'da eğitime 1 gün ara verildi
Bingöl’den arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana’da sele yakalandılar
YEREL HABERLER Bingöl’den arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana’da ...
Adana'da bazı okullarda yarın eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Adana'da bazı okullarda yarın eğitime ara verildi
Adana’da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Adana’da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi
DSİ Genel Müdürü Aydın: "Adanamızın yanındayız"
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Aydın: "Adanamızın yanındayız"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adana'daki sıkıntılar giderilecek"
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adana'daki sıkıntılar ...
Adana sele teslim oldu (9)
YEREL HABERLER Adana sele teslim oldu (9)
Acil Müdahale Birimi 24 saat görevde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Acil Müdahale Birimi 24 saat görevde Çukurova ...
Su baskınına uykuda yakalandılar Adana’da su evlere doldu, vatandaş perişan oldu
YEREL HABERLER Su baskınına uykuda yakalandılar Adana’da su evlere ...
Başkan Kocaispir geceyi Yüreğir’in sokaklarında geçirdi
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir geceyi Yüreğir’in sokaklarında ...
Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor Sandalyelerde namaz kılanlar, bu sefer de tabureyle saf tutmaya başladı
YEREL HABERLER Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ...
Kırsaldaki gençlere girişimcilik Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliğinin Geliştirilmesi projesi kapsamındaki "2. Ulusötesi" değerlendirme toplantısı, Adana Vali Yardımcısı Zafer Öz başkanlığında İspanya'nın Elche kentinde yapıldı Vali Yardımcısı Zafer Öz, kurumlarla ortak kararlar alarak gençlerin ufuklarını genişletecek, özgüvenlerini arttıracak Avrupa boyutunda yenilikçi, modern, erişilebilir açık eğitim kaynakları ve öğrenme programları oluşturacaklarını kaydetti
YEREL HABERLER Kırsaldaki gençlere girişimcilik Kırsaldaki Gençlerin ...
11 saat mahsur kaldılar, helikopterle kurtarıldılar Adana'da sel sularına kapıldıkları araçta yaklaşık 11 saat mahsur kalan 4 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER 11 saat mahsur kaldılar, helikopterle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X