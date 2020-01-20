Prof. Dr. Timuçin Çil: "Meme kanserinde tedavi başarısı yüksek oranda arttı”

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof Dr. Timuçin Çil, her 8 kadından birinin meme kanseri riski altında olduğunu söyledi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Kurumu Adana Şubesinin eğitim çalışmaları kapsamında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda 'Meme Kanseri' konulu sempozyum düzenlendi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği ve Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği işbirliğinde düzenlenen, sempozyumda meme kanseri tüm yönleri ile ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, görülme sıklığı yüksek olan ve özellikle kadın nüfusunu etkileyen meme kanserinin, tıbbın yanında sosyolojik ve toplumsal bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Meme kanserinin tıbbın birçok dalını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğinin altını çizen Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, "Bugün burada meme kanserini, tıbbın ilgili disiplinleriyle organize olarak birçok boyuttan değerlendirme ve hastalarımızın sağlığı için en doğruyu en güncel bilgiler ışığında tartışmak ve seçeneklerimizi ortaya koyabilmek için toplandık. Şüphesiz konu ile ilgili böylesi platformlarda, farklı disiplinlerin birlikte bu konuyu ele alması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, meme kanseri konusunda, gerek toplumun bilinçlendirilmesinde, gerekse hastalığın tanı ve tedavisinde; topluma, medyaya, kurumlarımıza ve sağlık profesyonellerimize önemli görevler düşüyor" dedi.



"Erken teşhis tedavide başarıyı arttırıyor"

Sempozyumun başkanlığını üstlenen Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof Dr. Timuçin Çil de meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkati çekerek, her 8 kadından birinin meme kanseri riski altında olduğunun altını çizdi.

Bu kadar sık görülen bir kanser türünde, tanı ve tedavinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Prof. Dr. Timuçin Çil, ancak en önemli unsurun meme kanserinin önlenmesi olduğunu kaydetti.

Meme kanserine erken dönemde yakalanan hastaların, yeni tedavi seçenekleri ile hastalıktan tam olarak kurtulmalarının mümkün olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Timuçin Çil, "İleri dönemde saptanan hastalarda ise yeni tedavilerle kronik bir hastalık gibi uzun süre sağ kalım mümkündür. Son yıllarda cerrahi ve radyoterapi tekniklerdeki gelişim, akıllı ilaçlar ve immunoterapi gibi yeni tedaviler sayesinde meme kanserinde tedavi başarısı yüksek oranda artmıştır" diye konuştu.

Kanserin büyük merkezlerde birçok hekimin rol aldığı multidisipliner tedavi yaklaşımı ile tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu dile getiren Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Kansere ait bulguların birçok hastalıkla benzerlik gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Çil, "Multidisipliner tedavi içerisinde yer alan biz hekimler tüm kanser türlerinde hastalığı erken dönemde yakalayıp, tedavi etmek istiyoruz. Hastalığın erken evrede teşhisi için tarama yöntemlerini mutlaka ulaşmak lazım" ifadelerini kullandı.

ADANA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

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