Yenidoğan bebeklerin hediyesi Başkan Kocaispir'den

Yüreğir Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekleri “hoş geldin” hediyeleriyle karşılıyor. Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Yüreğir Belediyesi tarafından “Hoş Geldin Bebek” hediyesi veriliyor.

Bebeklerin sağlıklı büyümesi ve aileleri bilinçlendirmek amacı ile yürütülen ''Hoş Geldin Bebek'' projesi ile Yüreğir Belediyesi ekipleri her gün farklı mahallelerde farklı ailelere misafir oluyor. Yüreğir'de yeni doğan bebek ve ailelerine yönelik yürütülen ''Hoş Geldin Bebek'' projesi ile yeni doğum yapan aileler Yüreğir Belediyesi görevlisi hemşire eşliğinde evlerinde ziyaret ediliyor. İçinde bebekler için bakım, giyim ve temizlik ürünlerinin yer aldığı hediye seti ailelere veriliyor. Anne sütünün önemi hakkında aileler bilinçlendirilip vatandaşların istek ve talepleri dinleniyor.

Belediye çalışmalarının doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında olduğunu, Yüreğirli vatandaşların sevincine ve hüznüne her zaman ortak olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ''Sosyal belediyecilik kapsamında Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, Yüreğir'de yeni doğan bebek ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz ''Yüreğir'e Hoş Geldin Bebek'' projesi ile ekiplerimiz yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlere bir kısmına ben de katılarak ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Hediyelerini takdim ediyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini bizzat kendilerinden dinliyoruz. Bizim derdimiz insan'' dedi.

Çocukların yeni umut kaynakları olduğunu belirten Başkan Kocaispir, ''Çocuklarımızı ilk andan itibaren hayata hazırlamak ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için yürüttüğümüz bu proje kapsamında ilçemizde yeni doğum yapmış anne ve bebek evinde ziyaret ediliyor. Ekiplerimiz bebeklerimize hediyelerini sunarken, aynı zamanda ailelerinin talep ve şikayetlerini de alıp ilgili birimler vasıtasıyla çözüme ulaştırmaktadır'' şeklinde konuştu.

