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Şehit eşinin yüzüğünü banka kasasında saklıyor Adana’da, 4 yıl önce şehit olan Özel Harekatçı ...

İHA

Adana'da, 4 yıl önce şehit olan Özel Harekatçı Ebubekir Durmuş'un öğretmen eşi Aylin Durmuş, o günden bu yana parmağından yüzüğünü hiç çıkarmazken, eşinin yüzüğünü de bir bankanın kasasında saklıyor.

Şehit eşinin yüzüğünü banka kasasında saklıyor Adana’da, 4 yıl önce şehit olan Özel Harekatçı Ebubekir Durmuş’un öğretmen eşi Aylin Durmuş, o günden bu yana parmağından yüzüğünü hiç çıkarmazken, çocukluk aşkı eşinin yüzüğünü de bir bankanın kasasında muhafaza ediyor Şehit eşi Aylin Durmuş: "Parmağımdaki yüzüğümü çıkardığımda sanki eşimi bırakmış gibi hissediyorum o yüzden çıkarmıyorum"

Adana’da, 4 yıl önce şehit olan Özel Harekatçı Ebubekir Durmuş’un öğretmen eşi Aylin Durmuş, o günden bu yana parmağından yüzüğünü hiç çıkarmazken, eşinin yüzüğünü de bir bankanın kasasında saklıyor.
Özel Harekat polisi Ebubekir Durmuş (25), 15 Mart 2016 günü Diyarbakır’ın Bağlar Mahallesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit oldu. Şehit geride, çocukluk aşkı 1.5 yıllık eşi kimya öğretmeni Aylin Durmuş’u bıraktı. Aylin Durmuş eşinin "Bana bir şey olursa törenime bu üniformam ile katıl" dediği için Durmuş tören boyunca üniformayı hiç çıkarmadı. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen çocukluk aşkını hiç unutmayan Aylin Durmuş, içinde eşini ismi ve evlilik tarihi yazılı yüzüğü de hiç çıkarmadı. Eşinin yüzüğünü de kaybolmaması ve bir ömür boyu saklamak için banka kasasına koydu. Ancak Aylin Durmuş her 14 Şubat Sevgililer Gününde olduğu gibi bugünü de buruk geçirirken eşinin şehit olduğu geceyi duygulanarak şöyle anlattı:
"Eşim, 15 Mart 2016 yılında şehit oldu. Tam Sur olayları bitmişti ve 1 hafta sonra Nusaybin’e gidecekti. O gece Bağlarda bir karışıklık oldu saat 22.30’da lojmana saldırı oldu ve aniden gittiler. En son gece 02.30’da eşimle konuşmuştum durumu gayet iyiydi ama 04.00’da şehit olmuş. Biz lojmandan mermileri, ışıkları ve patlamaları görebiliyorduk."

"Özel günleri hiç sevmiyorum"
Aylin Durmuş özel gün olarak eşiyle en son 14 Şubat Sevgililer Gününü kutladığını belirterek, "En son 14 Şubatta Sur’da çalışıyordu ve gece arayıp Sevgililer Günümü kutlamıştı, sabahında da hediye almıştı. Bu nedenle 14 Şubatlar çok buruk benim için. Şehit eşleri adına söyleyeyim biz özel günleri sevmiyoruz çünkü hep bir yanımız eksik. İstediğiniz kadar konuşun size cevap veren bir taraf yok sizi anlayan kimse yok o yüzden her zaman özel günlerde bir yanımız buruk. Benim eşim şehit olmayı çok istiyordu, lojmandan 14 şehit vardı eşimle beraber 15 oldu" dedi.
Aylin Durmuş, şunları kaydetti:
"Parmağımdaki yüzüğü bıraktığımda eşimi bırakacakmış gibi hissediyorum bana eşimi simgeliyor. En azından taktığımda onu varlığını hissediyorum ondan dolayı hep parmağımda. Eşime dair özel eşyaları saklıyorum yüzüğü, cüzdanı ve silahı benim için çok kıymetli hiçbir zaman kaybolsun istemediğim için bir bankanın kasasına koydum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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