Teneffüste masal kahramanları ile buluşuyorlar

Adana’da OğuzcanHasan Muratlı İlkokulu'nda miniklerin okula ve eğitime aidiyet duygusunun pekiştirilmesiyle okulun daha eğlenceli hale dönüşmesi için duvarlar masal kahramanlarının resimleri ile süslendi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hayırsever Sevim Muratlı'nın oğlu ve eşi adına yaptırdığı Oğuzcan Hasan Muratlı İlkokulu'nun anasınıfı bölümü, masal kahramanlarının resimleri ile süslendi.

Keloğlan, Nasreddin Hoca ve benzeri figürler çocukların eğitim alırken vakit geçirdiği alanları daha sevimli kılmak ve öğretici hale getirmek için çizimler Türk Amerikan ve Uluslararası Kadınlar Kültür ve Yardım Derneği üyesi Hafize Ersoy tarafından gönüllülük esasıyla gerçekleştirildi.



“Fiziksel ortam çok önemli”

Dernek Başkanı Fehiman Baskın, altın çağ olarak adlandırılan okul öncesi eğitim döneminin çocukların en hızlı geliştiği dönem olduğunun altını çizerek, “Çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli fiziksel ortamı sağlamak çok önemlidir. Biz de dernek olarak minik yüzler gülsün ve sağlıklı büyüsün diye duvarları süsledik. Çizimleri yapan üyemiz Hafize Ersoy’a ve okul aile birliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

OğuzcanHasan Muratlı İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Macit Mertdur da uygulamanın, 06 yaş çocukların vakit geçirdiği alanların okula ve eğitime aidiyet duygusunu pekiştirmeye katkıda bulunacağına inandıklarını belirterek, “Okulumuzun eğitimöğretime başladığı günden bugüne yanımızda olan destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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