Motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı

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Adana’da bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü’de meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, 01 M 0560 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi düşerek yaralandı.

Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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