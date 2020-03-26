Başkan Bünül: “AK Parti milletin partisidir” Ceyhan Ak Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, devletin ‘Evde kal’ çağrısı sonrası ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi

Ceyhan Ak Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, devletin ‘Evde kal’ çağrısı üzerine ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşlara destek olduklarını belirterek, “Ak Parti milletin partisidir. Ceyhan’da ki toplam 16 bin 419 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları onlar dışarı çıkmadan karşılanıyor” dedi.

Ceyhan Ak Parti İlçe Başkanlığı korona virüs nedeniyle devletin başlattığı ‘Evde kal’ çağrısına destek verip ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını parti olarak karşılamaya başladı.



“65 yaş üstü vatandaşlara destek”

Ceyhan’da 16 bin 419 65 yaş üstü vatandaş olduğunu kaydeden Bünül, “Botaş İnternational Limited işletmesi tarafından daha hızlı ve etken çalışma yürütülmesi için Ceyhan Kaymakamlığına 5 araç tahsis edildi. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüklerince 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere de 17 ekip kuruldu. Bu 16 bin 419 kişinin 989’u yalnız yaşayan vatandaşımızdır. Bu vatandaşlarımızın şu ana kadar yüzde 40’ı gıda, yüzde 40’ı maaş ve yüzde 20’si ilaç ve kişisel temizlik malzemeleri talebinde bulunuyor. Para veya maaş çekmek isteyen 65 yaş üstü evde yalnız yaşayan vatandaşlarımıza, evden ayrılmalarına gerek kalmadan kaymakamlığımızca oluşturulan 17 ekibin yanı sıra ilçedeki tüm din görevlileri ve mahalle muhtarları da yardımcı olmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

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