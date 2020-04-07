Sağlıkçılara lojman Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Eski Hemşire Lojmanında, korona virüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını tamamladı Çevre düzenlemesi ve hijyeni de yapılan tesiste yaklaşık 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlıkçılara lojman Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Eski Hemşire Lojmanında, korona virüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını tamamladı Çevre düzenlemesi ve hijyeni de yapılan tesiste yaklaşık 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek

İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Eski Hemşire Lojmanında, korona virüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını sonlandırdı. Büyükşehir ekiplerince temizliği, çevre düzenlemesi ve hijyeni de yapılan tesiste yaklaşık 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek.

Sağlıkçılara lojman Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Eski Hemşire Lojmanında, korona virüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını tamamladı Çevre düzenlemesi ve hijyeni de yapılan tesiste yaklaşık 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Eski Hemşire Lojmanında, korona virüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını sonlandırdı. Büyükşehir ekiplerince temizliği, çevre düzenlemesi ve hijyeni de yapılan tesiste yaklaşık 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek.
Tesiste incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadelenin kahramanları olduğunu söyledi. Başkan Karalar, “Sağlık çalışanları korona virüsle mücadelede cansiparane çalışan ve risk altında olan bir grup. Onlar için ne yapılsa az. Burası yıkık dökük harabe bir yerdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki hocalarımızdan talep geldi ve kısa sürede yaklaşık 50 hemşirenin kalabileceği bir duruma getirdik. Hemşirelerimiz evlerine korona virüs götürme endişesi yaşamak istemediklerinden dolayı burada kalmayı talep ettiler. Biz de bunun gereğini yaptık. Ben aslında Fakültemizin yöneticilerine, hocalarımıza böyle bir hizmet vermemize imkan tanıdıkları ve aracı oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal da, Kovid 19 salgınıyla ilgili hastane içinde özel birimler kurduklarını belirtti. Prof. İnal, “Burada çalışan arkadaşlarımız doğal olarak evlerine gitmek istemediler. Biz de bunlara bir yer göstermek zorundaydık. Burası aslında eskiden hemşire lojmanı olarak kullanılan bir yerdi. Terk edilmiş ve çok kötü bir durumdaydı. Eksik olmasın başkanımızla görüştük ve 1 hafta içinde burayı inanılmaz bir hale getirmişler. Bu çok büyük bir hizmet. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kadar süre içinde bu işi başardıkları için hastanem adına kendilerine müteşekkirim” diye konuştu.

Kötü senaryolara karşı sahra hastanesi
Başkan Zeydan Karalar daha sonra, TÜYAP Fuar Alanı’nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.
Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:
“Bundan 1015 gün önce biz sahra hastanesi oluşturma kararı verdiğimizde vaka sayısı giderek artıyordu. O zaman Adana’da bin yatak, korona virüs hastaları için ayrılmıştı ama biz yetmeyebileceği düşüncesiyle, tedbir amaçlı sahra hastanesini hazırladık. Tıbbi açıdan tam teşekküllü odalar hazırlıyoruz. Sahra hastanesi odasında aspiratör, oksijen tüpü, EKG cihazı, tansiyon aleti, pansuman tüpü ve diğer aparatlar var. İlk etapta 108 oda ve yatak hazır hale geliyor. İhtiyaç duyulması halinde sahra hastanesi bin yataklı hale gelecek şekilde hazırlık yaptık. Her halükarda 250 yataklı bir sahra hastanesini hazır hale getireceğiz. Bu tür bir hastaneyi, ihtiyaç hasıl olduktan sonra yapmaya başlamak bir anlam ifade etmez. Olası ihtiyaç durumuna göre şimdiden hazır hale getirilmesi gerekiyordu, biz de öyle yaptık. Umuyoruz, diliyoruz ki korona virüsün yayılma hızı azalır ve sahra hastanesine ihtiyaç kalmaz. İtalya örneğinde gördük ki; yeterince hazır değilseniz hastalar sokaklarda, koridorlarda yatıyor. Bu yüzden biz tedbirli olmak istedik. Burada neredeyse tam teşekküllü bir hastaneyi aratmayacak oluşum var.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor
Tufanbeyli’de maske dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de maske dağıtımına başlandı
Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
Polisi çağırıp "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı Adana'da "Evde kal" çağrısına uyan Mehmet Korkut ve eşi Kadriye Korkut, eve çağırdıkları polis ekiplerine bin 500 lira parayı teslim edip "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek oldu
YEREL HABERLER Polisi çağırıp "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış ...
Karantinaya alınan ilçede 4 bin gıda kolisi hazırlandı
YEREL HABERLER Karantinaya alınan ilçede 4 bin gıda kolisi ...
Köylüler yolu kapatıp korona virüs önlemi aldı
YEREL HABERLER Köylüler yolu kapatıp korona virüs önlemi aldı
Emniyet güçlerinin sosyal mesafeye uymayanlarla imtihanı Adana'da vatandaşlar işsizlik maaşı almak için PTT önünde uzun kuyruk oluşturdu Sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlar emniyet güçleri tarafından sık sık uyarıldı
YEREL HABERLER Emniyet güçlerinin sosyal mesafeye uymayanlarla ...
Yüreğir Belediyesi pazarlarda maske dağıttı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi pazarlarda maske dağıttı
(Görüntülü) Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren emekli polis, kurtarılamadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren ...
Kadınlara psikolojik destek
YEREL HABERLER Kadınlara psikolojik destek
Giyim mağazasında kalp krizi geçiren emekli polis kurtarılamadı
YEREL HABERLER Giyim mağazasında kalp krizi geçiren emekli polis ...
Kozan Barajı doluluk oranına ulaştı
YEREL HABERLER Kozan Barajı doluluk oranına ulaştı
Başkan Erdem: "Biz biriz ve beraberiz”
YEREL HABERLER Başkan Erdem: "Biz biriz ve beraberiz”
(Görüntülü) Hint keneviri yetiştirdi, 'dışarı çıkamadım, bahçeme ektim' dedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hint keneviri yetiştirdi, 'dışarı ...
Adana'nın ilçelerinde tek gün pazar kurulacak
YEREL HABERLER Adana'nın ilçelerinde tek gün pazar kurulacak
Ceyhan Nehri'ne düşen adam bulunamadı Nehrin çok akıntılı olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi
YEREL HABERLER Ceyhan Nehri'ne düşen adam bulunamadı Nehrin çok ...
Hint keneviri yetiştirdi, 'dışarı çıkamadım, bahçeme ektim' dedi
YEREL HABERLER Hint keneviri yetiştirdi, 'dışarı çıkamadım, bahçeme ...
(Görüntülü) Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu ...
Bahçesine Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması Adana'da polis yaptığı operasyonda bir evin bahçesinde 210 kök Hint Keneviri ele geçirirken, zanlı esrar bağımlısı olduğunu Korona Virüs nedeniyle sokağa çıkamadığı için kenevir ektiğini söylediği öne sürüldü
YEREL HABERLER Bahçesine Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona ...
Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlem
YEREL HABERLER Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlem
(Görüntülü) 9. kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) 9. kattan atlayarak intihar etti
(Görüntülü) Cinayet sanığı, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cinayet sanığı, sokak ortasında ...
9'uncu kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER 9'uncu kattan atlayarak intihar etti
Genç adam 9’uncu kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER Genç adam 9’uncu kattan atlayarak intihar etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X