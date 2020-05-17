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Adana´da 400 polisle 5 günlük narkotik uygulaması

DHA

Adana´da 400 polisle 5 günlük narkotik uygulaması

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis, uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu Çamlıbel Mahallesi'ni 5 gün boyunca 400 polisle kontrol altına alarak, 60 ayrı noktada uygulama yaptı. Uygulamada aranan 3 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.<br>Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının yoğun olduğu ihbarını aldığı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi´nde şok uygulama gerçekleştirdi. Geçen pazartesi günü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri ve özel harekat polisleri, mahalleye giriş çıkışı sağlayan 60 noktada geniş güvenlik önlemleri alırken, narkotik polisleri de kurulan kontrol noktalarında durdurulan araçları tek tek aradı. Uygulamada, narkotik arama köpeği de araçlarda arama yaptı.<br>5 gün süren uygulamalarda toplam 903 araç ve bin 215 kişi sorgulanırken, yapılan aramalarda 3 kilo 487 gram bonzai maddesi, 49,9 gram toz esrar, 68,8 gram metamfetamin, 1,28 gram kokain, 5,46 gram esrar, 116 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 260 TL para ele geçirildi. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Umumi Hıfsızsıhha Kanunu´na muhalefetten 3 kişiye 2 bin 367 TL idari para cezası, trafik yönünden 33 bin 364 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-17 10:22:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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