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Moskova'daki korona hastası Türk, ambulans uçakla getirildi

DHA

Çağlar ÖZTÜRKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)RUSYA'nın başkenti Moskova'da koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gören Türk vatandaşı Selahattin Uğur (36), durumu ağırlaşınca Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Adana'ya getirildi.  Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne başvuran Selahattin Uğur, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaştığını bildirdi. Hastalık semptomlarının ağırlaştığı belirtilen Selahattin Uğur için Moskova Büyükelçiği'nin girişimleriyle Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı TCCJA tescil işaretli ambulans uçak, sabah saatlerinde...

Moskova'daki korona hastası Türk, ambulans uçakla getirildi

<br>Çağlar ÖZTÜRKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)RUSYA'nın başkenti Moskova'da koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gören Türk vatandaşı Selahattin Uğur (36), durumu ağırlaşınca Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Adana'ya getirildi. <br>Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne başvuran Selahattin Uğur, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaştığını bildirdi. Hastalık semptomlarının ağırlaştığı belirtilen Selahattin Uğur için Moskova Büyükelçiği'nin girişimleriyle Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı TCCJA tescil işaretli ambulans uçak, sabah saatlerinde Rusya'ya hareket etti. Tedavi gördüğü hastaneden ambulans uçakla alınan Selahattin Uğur, memleketi Adana'ya getirildi. Saat 16.00 sıralarında Adana Havalimanı'na indirilen ambulans uçağa koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri girdi. Uğur, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulansla tedavisi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRKEser PAZARBAŞI<br>2020-06-01 16:27:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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