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Günler sonra sosyal mesafeli yürüyüşte doğayla buluştular

DHA

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen doğa yürüyüşleri, normalleşme süreciyle sosyal mesafeler korunarak kontrollü olarak yeniden başladı. Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Kozan ilçesinin Göller Yaylası ile Feke ilçesinin Tapan Yaylası arasında kalan Hopka Dağı'nda tarih ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Katılımcıların ateş ölçümleri, araçlarda yüzde 50 doluluk, maske kullanımı ve fiziksel mesafe gibi kuralların uygulandığı etkinliğe çok sayıda doğasever katıldı. Rüzgar, yağmur ve doğa hareketlerinden dolayı, Kapadokya bölgesini...

Günler sonra sosyal mesafeli yürüyüşte doğayla buluştular

<br>Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen doğa yürüyüşleri, normalleşme süreciyle sosyal mesafeler korunarak kontrollü olarak yeniden başladı.<br>Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Kozan ilçesinin Göller Yaylası ile Feke ilçesinin Tapan Yaylası arasında kalan Hopka Dağı'nda tarih ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Katılımcıların ateş ölçümleri, araçlarda yüzde 50 doluluk, maske kullanımı ve fiziksel mesafe gibi kuralların uygulandığı etkinliğe çok sayıda doğasever katıldı. Rüzgar, yağmur ve doğa hareketlerinden dolayı, Kapadokya bölgesini andıran ilginç kaya oluşumlarına sahip bin 900 rakımlı Hopka Dağı'na çıkan doğa tutkunları, kantaron, kenger, dağ çayı, doğa nergisleri, papatya ve kekik gibi bahar çiçekleri arasında 12 kilometre yürüdü. Göller yaylasından başlayan doğa yürüyüşü, Büden Mağarası, Adam Kayaları, Palanın Yurdu, Ziyaret Tepe, Üç Oğlan kayası, Gelin Güven kayası, Kepez tepesi güzergahı üzerinden geçilerek Akoluk Mahallesi'nde verilen mola ile son buldu.<br>Kulüp üyeleri adına konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Üyelerimiz müthiş bir şekilde doğayı özlemişler. Pandemi sürecindeki ilk doğa yürüyüşümüze büyük bir talep oldu, fakat çok katılımcının bazı sıkıntılara neden olacağını var sayarak bu yürüyüşü az ama öz sayıda bir ekiple yapmaya karar verdik. Planlama yaparken üyelerimiz arasında bulunan doktor, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan bir ekip oluşturduk. Bu ekip, ateş ölçüm ve sosyal mesafe gibi tüm pandemi kurallarını uyguladı. Herkes doğada fiziksel mesafesini koruyarak yürüdü. Bahar gelmiş dağlarımıza, her taraf çiçek açmış mis gibi kokuyor, kekik kokuyor, arılar vızır vızır, kelebekler çıkmış, doğayı müthiş özlemişiz ki, büyük bir istekle yürüdük. Umarım normalleşme devam eder, bizde doğa yürüyüşlerine ara vermeyiz" dedi.<br>Kulüp üyelerinden Nimet Ceylan´ın söylediği uzun hava ve türküler yürüyüş etkinliğine renk kattı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Malik GÖDELİNER<br>2020-06-03 08:38:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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