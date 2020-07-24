Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyor

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Ali GÖKDAL-Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)ADANA´nın İmamoğlu ilçesinde yangında evi kullanılamaz hale gelince bahçede yaşamak zorunda kalan Saniye Doğaner (53), yardım bekliyor.

İlçeye bağlı Koyunevi Mahallesi´nde yaşayan Saniye Doğaner´in evi, yaklaşık 1 ay önce elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Eşyaları ve evinin çatısı tamamen yanan, evinin duvarının bir kısmı yıkılan Doğaner, bahçesinde yaşamaya başladı. Komşularının yardımlarıyla ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Doğaner, başını sokacak bir ev için yardım beklediğini ifade etti. Evinin bahçesinde kalırken yılanlardan korktuğunu belirten Doğaner, "Evde olmadığım sırada yangın haberini aldım. Eve geldiğimde hiçbir şey kalmamıştı. Çocuklarım ve akrabalarım kendilerinde kalmam için ısrar ediyor. Kimseye yük olmak istemiyorum. Yeni bir ev sahibi olmak için vatandaşlardan yardım bekliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇİK

2020-07-24 12:53:29



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