Adana Demirspor’da Kurtuluş Yurt ile yollar ayrıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da 3 sezondur takımın kalesini koruyan Kurtuluş Yurt ile yollar ayrıldı.

Mavilacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “3 sezondur formamızı giyen Kurtuluş Yurt ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.