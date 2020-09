Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Adana'da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı arttı" "Hastanelerden gelen ölüm raporlarında vefat nedeni ‘bulaşıcı hastalık’ yazdığı için cenazeleri Covid-19’dan ölmüş gibi gömüyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hastanelerden gelen ölüm raporlarında vefat nedeni ‘bulaşıcı hastalık’ yazdığı için cenazeleri Covid19’dan ölmüş gibi gömüyoruz. Böyle olunca da Covid19’dan ölenlerin sayısının az gösterildiğini düşünüyoruz" dedi.

Başkan Karalar, Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş ve yönetimini makamında kabulünde yaptığı açıklamada zorlu geçen pandemi sürecinde en zor durumda olanların sağlık çalışanları olduğunu belirterek, "Çünkü tehlike ile direkt karşı karşıyasınız. Çalışma saatini bir kenara bırakmış, insanların iyileşmesi için çaba harcıyorsunuz. Eşinizden, çocuklarınızdan feragat ediyorsunuz. Bu anlamda takdire şayan kesim sizsiniz. Bizim sizlere sonsuz teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizler her zaman sizlerin hizmetinde ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki yoğun vakaya rağmen ölüm sayısı çok artmıyorsa bu bizim hekim ve sağlık çalışanlarımızın sayesinde olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Son aylarda ölen insan sayısının arttığını söyleyen Karalar, “Yaşlı nüfus sayımız giderek artmaktadır. Bu paralelde ölüm oranı da artmaktadır. Hastanelerden gelen ölüm raporlarında Covid19 yazmadığı için Mezarlıklar Daire Başkanlığı doğal olarak Covid19’dan öldü yazamıyor. Raporlarda vefat nedeni ‘bulaşıcı hastalık’ yazdığı için cenazeleri Covid19’dan ölmüş gibi gömüyoruz. Böyle olunca da Covid19’dan ölenlerin sayısının az gösterildiğini düşünüyoruz” diye konuştu.



"Neredeyse her ailede virüslü kişi var"

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş de, "Üzülerek söyleyebilirim ki Covid19 pandemisi Adanamızda en kötü dönemini yaşıyor. Neredeyse her ailede virüslü kişi var. Hastanelerde Covidli hastalar için ayrılan yerlerin tamamı dolu durumda. Halen yeni vakalar geliyor. Hastaları yatıracak yer bulamıyoruz. Yoğun bakımlarımız dolu. Evlerinde karantinada olan insanlar var. Acillerde görev yapan doktor arkadaşlarımız, göğüs, enfeksiyon ve anestezi uzmanları çok yıprandı, acil doktorlarımız bir çıkmaz içindeler. Tüm hekim ve sağlık çalışanları tükenmişlik içerisindeler. Söylenecek her iyi söze ve desteğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.