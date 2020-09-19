Adana’da drone destekli asayiş uygulaması

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Adana polis ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında maske kontrolü yapıldı, araç ve kişiler arandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında özel araçlar denetlendi. Sürücü ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığı kontrol edilirken maskesiz olanlara idari para cezası kesildi. Uygulamada ayrıca araçlar aranırken kişilerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekiplere, drone da havadan destek verdi.

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