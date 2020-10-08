Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni dönemde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze ve online eğitimin bir arada verileceği hibrit eğitimle sürecin başarıyla götürülebileceğini söyledi.

Ülkemizde geçen Mart ayında görülmeye başlanan korona virüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Mart ayından itibaren eğitimöğretim online yapılmaya başlandı. Ancak sadece ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başladı ve şuan haftada 2 gün okula gidiyor.

Yaz mevsimindeyse gençlerin virüse yakalanma oranı arttı ve yoğun bakımlar gençlerle dolmaya başladı.



"Pandemi döneminde en doğru model"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hibrit eğitim modelinin pandemi döneminde en doğru model olduğunu söyleyen Gündüz, “Sağlık Bakanlığımızın önerisiyle Milli Eğitim Bakanlığımız eğitim konusunun üzerinde çalışıyor. Belirli modeller uygulama aşamasında. Birden farklı model uygulanabilir ancak yine bir takım tedbirler alınarak öğrenci sayısının, ders sayısının azaltılması iyi bir seçenek olabilir. Ancak eğitimin daha etkin bir şekilde yapılması hibrit bir modelle sağlanabilir. Yani yüz yüze eğitim yapılırken aynı zamanda online eğitimle desteklenmesi öğrencilerimizin eğitime etkin bir şekilde yol açabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kurallara uyulurken öğrencilerimizin dersten geri kalmaması için online eğitime destek verilmesi bu süreci daha iyi bir şekilde atlatacağımızı gösterebilir” diye konuştu.



"Kışa daha güvenli girmek istiyoruz"

Toplumun son haftalarda aldığı maske, mesafe ve hijyen tedbirleriyle hasta sayısında bir azalış olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, “Geçtiğimiz haftalarda gerçekten bir miktar bölgesel artışlar var idi. Toplumun maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına daha iyi uyum sağladığı anlaşılıyor ki bu hafta bir miktar hasta sayısında azalma oldu. Ancak hastanede yatan ve akciğer iltihabı geçiren, zatürreye yakalanan hastalarda çok fazla azalma olmadı. Bu nedenle toplumumuzun geçtiğimiz haftalarda aldığı tedbirlere sıkı sıkıya uymasını bekliyoruz. Hasta sayısı azalınca da doğal olarak zatürre ihtimali ve daha da kritik hasta sayısı oranı azalıyor. Tedbirlere uyulunca hasta sayısının azaldığını gördük. Bu tedbirlere devam edilince de daha da hasta sayısının azalacağını görmek ve kışa daha güvenli girmek istiyoruz. Özellikle kışın yaklaştığışu günlerde bu tedbirlere daha da özen gösterilmeli” ifadelerini kullandı.



"Gençlerin hastaneye başvurusu arttı"

Gençlerin geçen ay hastaneye başvurma ve yoğun bakıma yatış sayısının yüksek seyrettiğini de kaydeden Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, daha sonra şunları söyledi:

“Geçtiğimiz ay gençlerin hastaneye başvurma sayısı ve yoğun bakıma yatma sayısı yüksek seyrediyordu. Ancak hastalık sayısının azalmasıyla beraber son 12 haftadır bu oranda bir artış yok. Bunların tamamı toplumun gösterdiği reaksiyonla ilgili. Toplum bu hastalığın tehlikesini algıladığı andan itibaren zaten salgınla mücadele de zafere ulaşmış olacağız. Biz bunu toplumun iyi algılamasıyla sonuçların iyi olduğunu gördük ve görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda da toplumun kurallara daha çok uyarak hasta sayısını azaltacağını umuyorum, bekliyorum.”

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