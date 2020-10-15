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AOSB'deki firmaların ürünleri "OSEO" ile hedef pazarlara tanıtılıyor Adana OSB Bölge Müdürü Erksin Akpınar, sanayicilerin dünya pazarlarında en iyi şekilde tanıtımlarını sağlamak amacıyla Organized Saerch Engine Optimization projesini hayata geçirdiklerini belirtti

İHA

AOSB'deki firmaların ürünleri "OSEO" ile hedef pazarlara tanıtılıyor Adana OSB Bölge Müdürü Erksin Akpınar, sanayicilerin dünya pazarlarında en iyi şekilde tanıtımlarını sağlamak amacıyla Organized Saerch Engine Optimization projesini hayata geçirdiklerini belirtti

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), ‘ÜniversiteSanayi İşbirliği’nde yaptığı uygulamalar ve geliştirdiği projelerle bölgedeki firmaların ürünlerini hedef pazarlara tanıtıyor.
Adana OSB Bölge Müdürü Erksin Akpınar, sanayicilerine sadece sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanı sunmakla kalmayıp, dünya pazarlarında en iyi şekilde tanıtımlarını sağlamak amacıyla OSEO (Organized Saerch Engine Optimization)" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.
Akpınar, AOSB Bölge Müdürlüğü olarak, Bölgede faaliyet gösteren firmaların dijital dünyada bulunabilirliğini arttırarak ihracatlarına yeni pazarlar dahil etmelerine katkı sunmak istediklerini belirtti. Akpınar AOSB’nin, firmaların uluslararası düzeyde ticaret süreçlerinin geliştirilmesi için uygulamaya koyulan OSEO projesi için pilot bölge seçilerek, sistemin uygulamaları kullanılmaya başlandığını bildirdi.
Bölge Müdürü Ersin Akpınar, “World Trade Organization (WTO), United Nations Database (UNDATA) altyapılarını da kullanarak geliştirdiğimiz OSEO, AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde filizlenen ve geliştirilen ihracat arttırma ve global lokasyonlarda bölgemiz sanayi kuruluşlarının marka varlığını oluşturma hedefli dijital bir proje olarak yapılandırılmaktadır” dedi.
Bu proje kapsamında, dünyanın en büyük arama motoru Google tarafından geliştirilen yazılımlarla beraber Bölge Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Proje Ofisi ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Bölümü Bilgisayar Yazılım Anabilim Dalı iş birliğiyle geliştirilen karar destek yazılımı olan OSEO kullanıldığını belirten Akpınar, şöyle devam etti:
“Bu uygulamayı kullanarak analizler yapmakta ve bu analizler neticesinde Google arayüzleri ile hedef ülke ve pazarlarda bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın bulunurluğunu ve erişilebilirliğini artırmaktayız. Bunun yanı sıra firmalarımızın ihracat oranlarını arttırma odaklı internet arama motorları üzerinde spesifik yayınlar yapmaktayız.”
Pilot uygulama olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Bölge Müdürü Akpınar, şunları kaydetti:
“Yayınlarını yaptığımız sektörlerde hizmet veren sanayi kuruluşları için yine Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde bir web tabanlı yerleşke inşa ettik ve bu yerleşkede her firma için bir parsel web alanı tahsis ettik. Firmalardan alınan bilgiler doğrultusunda bu parsellerin içerisini dolduruyoruz. Talepkar potansiyel alıcı tanıtım yönlendirmesiyle aradığı ürünü bulabileceği sektörel parsel bütününe yani o sektörde faaliyet veren firmalar kümesine erişiyor. Örnek olarak; kimyasal ürün arayan alıcı kimyasal içerikli sektör sayfasına yönlendiriliyor. Müşteri eriştiği kümede aradığı ürün ya da hizmeti bulabileceği tüm firmaları aynı anda görerek kendi özgür iradesi ile araştırma yapıyor ve sonuca ulaşıyor.”
Bölge Müdürü Ersin Akpınar, “Proje başlangıcında bu yana 30’u aşkın sanayi kuruluşuna proje sunumu yapılmış, sanayicilerimizden geçer not alınarak sistem entegrasyon süreçleri başlatılmıştır. Pilot uygulama olarak hali hazırda 14 ülke için 14 ayrı dilde sektörel yayınlarımızı planlamakta ve uygulamaktayız” dedi.
Akpınar, sektöründe lider ve öncü konumunda olan firmaları projeleri içerisinde fiilen görmenin geliştirdikleri bu projenin ne kadar isabetli olduğunu kendilerine kanıtladığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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