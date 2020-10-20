Maskeli ama kasksız motosiklet sürücülerine ceza



Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA´da trafikte koronavirüs denetimleri sırasında durdurulan iki motosiklet sürücüsüne, maske takmalarına karşın başlarında kask olmadığı için 132´şer lira ceza yazıldı.

Adana'da koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında kent genelinde polis tarafından kurulan 115 kontrol noktasında toplu taşıma araçları başta olmak üzere trafikte seyir halindeki araçlarda maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Trafik Bölge Müdürlüğü ekipleri, kurulan uygulama noktalarında araçları tek tek durdurup kontrol yaptı, ardından da bilgilendirmede bulundu. Gün boyu sürecek denetimlerde şu ana kadar 50´yi aşkın kişiye ceza kesildi.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurulan iki motosiklet sürücüsü de maske takıp sosyal mesafeye uymalarına rağmen ceza yemekten kurtulmadı. Polis, kask takmayan iki motosiklet sürücüsüne maske taktıkları için teşekkür etti, ancak kask takmadıkları için 132´şer lira idari para cezası kesti. Ayrıca maske takmayan ve polis tarafından durdurulan bir diğer motosiklet sürücüsü ise polisin uyarısı sonrası cebinden çıkardığı maskeyi takarak cezadan kurtuldu.

Kent genelinde polis tarafından kurulan uygulama noktalarında gün boyu denetimlerin süreceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-10-20 11:45:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.