Başkan Kocaispir gün doğmadan işçilerle buluştu Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: "Omzumuzdaki ağır yükün farkındayız"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sabah saat 06.00’da şantiyede işçilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Sabah gün doğmadan mesaiye başlayıp gece yarılarına kadar ilçe genelinde yoğun bir çalışma yapan işçileri Yüreğir Belediyesi şantiyesinde ziyaret eden Başkan Kocaispir Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile kahvaltıda sohbet etti.

İşçilerin hizmet üretirken yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgiler alan Başkan Kocaispir, “Daha temiz ve daha güzel bir Yüreğir için gece gündüz durmadan çalışan mesai arkadaşlarımızla birlikte omzumuzdaki yükün farkındayız. Yüreğirli hemşehrilerimize mahcup olmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Her zaman söylüyorum. En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Görevini bu bilinçle layıkıyla yapan tüm işçi kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.