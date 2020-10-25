Adanaspor - Tuzlaspor: 1-3

Altın fiyatları ne kadar oldu?



Can ÇELİK / ADANA, (DHA)STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Oğuz Terzili (xxx), Nurettin Dinçer Demir (xxx)

ADANASPOR: Karacic (xx) (Dk.52 Burak x) Canberk (xx), Donkor (xx), Hakan Çinemre (xx), Furkan (xxx) (Dk.75 İsmail ?), Tevfik (xx), Atalay (xxx) (Dk.63 Rayan x), Celil (xx), Eren Keleş (xx) (Dk.75 Belem ?), Ergin Keleş (xxx) (Dk.75 Berkan ?), Ozegovic (xx)

TUZLASPOR: Haydar (xxx) - Samet (xx), Tarık (xx), Ferhat (xx) (Dk.46 Onur Ayık xx), Aykut (xx) (Dk.73 Arif x), Aosman (xxx), Cajic (xx), Gökcan (xx) (Dk.89 Segbefia ?), Pucko (xx) (Dk.78 Vedat ?), Rasario (xxx) (Dk.89 Özgürcan ?), İsmail (xx)

GOLLER: Dk.26 Ergin (Adanaspor) Dk.42 Aosman, Dk.54 Onur, Dk.79 Rosario (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Tevfik (Adanaspor) Rosario (Tuzlaspor)TFF 1´inci Lig´in 7´nci haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Tuzlaspor´a 1-3 yenilerek haftayı puansız kapattı.

3´üncü dakikada Tuzlaspor´un atağında Gökcan sağdan derine inerek içeriye ortasını açtı. Ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Cajic, sert bir vuruş yaptı. Top Adanaspor savunmasına çarparak uzaklaştı.

7´nci dakikada Tuzlaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Pucko, rakibine attığı çalım sonrası sert bir vuruşla topu kaleye doğru yolladı. Kaleci Karacic topu son onda sağ üst köşeden kornere çeldi.

26´ncı dakikada rakip ceza sahasına yakın bölgeye kalabalık bir şekilde atağa çıkan Adanaspor´da, sağdan gelen Eren Keleş ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Ergin Keleş, bekletmeden vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

42´nci dakikada Tuzlaspor´un kontratağında soldan hızlı gelen Rosario, kaleyi görür görmez şutunu attı. Top kaleci Karacic´den sekerek ceza sahası yayındaki Aosman´ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1´lik beraberlikle sonuçlandı.

54´üncü dakikada Tuzlaspor´un atağında sağdan çizgiye inip orta yapan Rosario´nun gönderdiği topu kaleci Burak müdahale ederek uzaklaştırmak istedi fakat top Onur´un önünde kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top ağları havalandırdı: 1-2.

66´ncı dakikada Adanaspor kontratağında ceza sahası sağ köşesinde bir anda topla buluşan Ozegovic´in plase şutunda top kalecide kaldı.

79´uncu dakikada Tuzlaspor kontratağında topu bir anda önünde bulan Rosario, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

Karşılaşma,Tuzlaspor´un 3-1´lik galibiyetiyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-10-25 18:04:06



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