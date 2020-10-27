Sıkışan yavru kediyi başka anne kedi kurtardı Adana’da otomobilin alt tarafına sıkışan yavru kedi, başka bir anne kedi gösterilerek kurtarıldı Anne kedinin yavru kediyi sahiplenip götürmesi çevredeki vatandaşları duygulandırdı

Adana’da otomobilin alt tarafına sıkışan yavru kedi, başka bir anne kedi gösterilerek kurtarıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bir otomobilin alt tarafından yavru kedi sesi duyan vatandaşlar kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ancak vatandaşlar korkup iyice otomobilin altına giren ve sıkışan kediyi bir türlü çıkartamadı. Bu nedenle vatandaşlar polisten de yardım istedi. Bu arada bir vatandaş, otomobilin altına elini sokarak çıkarmak istedi ancak o da başarılı olamadı. Bu kez başka bir vatandaş bir anne kedi bulunup yavru kediye gösterilmesi halinde kedinin otomobilin altından inebileceğini söyledi. Bunun üzerine mahallede bulunan bir anne kedi getirilerek otomobilin alt tarafına bırakıldı. Bir süre sonra anne kediyi gören yavru kedi sıkıştığı yerden kendiliğinden indi. Vatandaşlar hemen yavru kediyi otomobilin yanından uzaklaştırdı. Ancak annesi olmayan yavru kedinin bu kez de beslenme ihtiyacı olduğu düşünülerek vatandaşlar kendi arasında sahiplenme yapmak istedi. Bir vatandaş yavru kediyi kurtaran kedinin daha yeni yavruladığını bu nedenle bu kediyi de sahiplenebileceğini söyledi. Bu nedenle yavru kediyi anne kedinin yanına bıraktılar. Bir süre sonra anne kedi yavru kediyi derisinden ısırıp yavrularının yanına götürdü. Bu anlar ise çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

Vatandaşlar yavru kediyi sıkıştığı yerden başka bir anne kedi ile kurtardıklarını, anne kediyi bulamamaları halinde yavru kedinin sıkıştığı yerden bir türlü çıkmadığını, kurtardıktan sonra da kedinin yavru kediyi sahiplendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.