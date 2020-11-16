Yüreğir’de başhekimliğe Dr. Haşim Onur Uluöz atandı

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Çukurova Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Haşim Onur Uluöz, Adana Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı.

Üç ay önce Seyhan Devlet Hastanesi Başhekim görevini yürütürken Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Halil Nacar ile birlikte Adana sağlık bürokrasinde de değişim sürüyor. Çukurova Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Haşim Onur Uluöz, Adana Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. Uluöz’ün 14 yıllık meslek hayatının 10 yılı yönetim kadrolarında geçti.



Haşim Onur Uluöz kimdir?

Acil Tıp Uzman Doktoru Haşim Onur Uluöz, 1979 yılında Adana’da dünyaya geldi. Evli 2 çocuk babası Uluzöz, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana’da okuduktan sonra üniversiteyi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Daha sonra Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde 20062011 yılları arasında İlkyardım ve Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi’ni gerçekleştirdi. Uluöz, 20112013 Osmaniye Devlet Hastanesinde Acil Servislerin Sorumlu Hekimi, 20132018 Adana Ceyhan Devlet Hastanesin Başhekim Yardımcılığı, MartHaziran 2020 Adana KYK Karantina Koordinatör Başhekimliği, 20182020 Adana Çukurova Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı yaptı.

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