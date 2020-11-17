Adana Demirspor’da pozitif vaka sayısı 37 oldu

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bugün yapılan testin ardından kulüpte pozitif vaka sayısı 37’ye yükseldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ligin 10. haftasında oynayacağı Eskişehirspor maçı öncesinde teknik heyet ile personele korona virüs testi yapıldı. Yapılan testle birlikte, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Son yapılan testin ardından mavilacivertli ekipte pozitif vaka sayısı 37’ye yükseldi.

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