Ukrayna’dan gelin geldi, çini sanatı öğrendi Adana’ya gelin gelen Yuliya Tekin, binlerce yıllık çini sanatına gönül verdi Yuliya Tekin: “Çini sanatı Türk kültürünü çok güzel anlatıyor”

Ukrayna’dan Adana’ya gelin gelen Yuliya Tekin, evde sıkılınca belediyenin açtığı çini seramik kursuna kayıt oldu. Burada yüzyıllardır Türk geleneği olarak süren çini sanatı eğitimi alan Tekin, şimdi çini bardak, tabak yapıyor.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde işsiz kadınlar ve gençlerin kendilerini geliştirip ev ekonomilerine katkı sağlaması için Yüreğir Kültür Merkezi’nde tekstil, seramik, tasarım ve mutfak atölyeleri kuruldu. Bu kurulan atölyelere de toplam 100 kadın başvurarak eğitim aldı. Kadınlar bu atölyelerde öğrendikleri ve yapıp sattıklarıyla ev ekonomisine destek sağlıyor.

Bu kadınlardan birisi de 3 sene önce Adana’ya gelin gelen Yuliya Tekin. 33 yaşındaki Tekin, evde canı sıkıldığı ve el işi öğrenmek istediği için belediyenin çini seramik kursuna kayıt yaptırdı. Yaklaşık 56 aydır eğitim alan kadın, şimdi tek başına çini bardak, tabak yapıyor.



“Türk kültürü öğrenmek istedim”

Çini sanatını çok sevdiğini söyleyen Yuliya Tekin, “3 senedir Türkiye’deyim. Evlendiğim zaman buraya geldim. Evde oturunca sıkıldım ve bir işe başlamak istedim. Kursa geldim. Türk kültürünü öğrenmek istedim ve bence çini sanatı Türk kültürünü çok güzel anlatıyor. Ben bu işi çok sevdim. Daha önce de hiç çini yapmamıştım. Çizim yapıyorum ve bardak, tabak gibi ürünler yapıyorum, Ukrayna’da bu sanatlar yok. Sadece Türkiye’de var bu sanat. Türkleri çok sıcak buldum bana göre. Çünkü biz daha soğuk insanlarız. Çok güzel zaman geçiriyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.

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