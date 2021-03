Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan babasının hırkasını koklayarak hasret gideriyor

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'dan çalışmak için gittiği Libya'da pastane işletirken Hafter güçlerince alıkonulduğu belirtilen İlker Sağlık'ın (43) kızı Simge (18), bir yılı aşkın süredir sesini dahi duyamadığı babasından kalan hırkayı koklayarak hasret giderdiğini belirtip, yetkililerden yardım istedi. Sağlık, "Çok özledim onu. İlk gördüğüm an sıkıca sarılıp çok çok öpeceğim. Babama bir an önce kavuşmak istiyoruz" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan baklava ustası İlker Sağlık, 2015 yılında gittiği Libya'nın Sirte kentinde pastane işletmeye başladı. Kızı Simge ve oğlu Enes (13) ile her gün telefonda görüntülü konuşarak iletişim kurmayı ihmal etmeyen baba Sağlık'tan 6 Şubat 2020 tarihinden itibaren haber alınamadı. Ailesi, aynı ülkede bulunan ve kurtulmayı başararak Türkiye'ye dönen bir arkadaşından Sağlık'ın, Sirte'nin Hafter güçlerinin eline geçmesi sonucu 2 Türk işçi ve ortağı ile birlikte alıkonularak Bingazi kentine götürüldüğünü öğrendi. Babasının bir yılı aşkın süredir sesini dahi duyamadığını belirten Simge Sağlık, ondan kalan hırkayı koklayarak hasret giderdiğini, babasının gitmeden hediye ettiği ve Tarçın adını verdikleri köpekleri ile teselli bulmaya çalıştığını söyledi.

'HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ'

Babası ve diğer arkadaşlarının sadece Türk oldukları için alıkonulduklarını belirten Simge Sağlık, "Babamla en son 4 Şubat'ta konuştuk. İki gün sonra da Hafter güçleri tarafından alıkonulduklarını öğrendik. O günden bu yana kendisinden hiçbir haber alamıyoruz. Ortağı Halil Gözel ve 23 arkadaşları daha var yanlarında. Aynı anda bütün Türkleri topluyorlar. Sadece Türk oldukları için onları alıkoyuyorlar. Hiçbir suçları yok. Neredeler, ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl bakılıyorlar, psikolojileri nasıl, nasıl bir muamele görüyorlar hiçbir şey bilmiyoruz. Hayatlarından gerçekten çok endişeliyiz. Sadece duyum olarak hayatta olduklarını biliyoruz, inanmak istiyoruz" dedi.

'BABAM ÇOK ÇABUK HASTA OLUR, BELKİ ORASI SOĞUKTUR'

Yetkililerden yardım istediğini dile getiren Simge Sağlık, onun yokluğunda hırkası ve hediye ettiği köpek ile teselli bulduğunu vurgulayıp, şöyle konuştu:

"Her gün telefonla konuşuyorduk. Görüntülü konuşuyorduk hatta. Babamın bir hırkası var. Özledikçe onu kokluyorum, onu giyiyorum üzerime. Bir de Tarçın isimli bir köpeğim var. Ondan kalan tek tesellim. Bir an önce onları canlı bir şekilde görmek istiyoruz. Babamın bünyesi zayıf ve çok çabuk hasta olan bir insan. Belki orası soğuktur. Çok özledim onu. İlk gördüğüm an sıkıca sarılıp çok çok öpeceğim. Onlara bir an önce kavuşmak istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen bir şeyler yapsınlar."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

