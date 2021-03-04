Tufanbeyli'de 10 bin TL ödüllü semt pazarı tasarım yarışması

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde semt pazarı için 10 bin TL ödüllü tasarım yarışması düzenledi.

Tufanbeyli Belediyesinin İstiklal Mahallesinde yapmayı planladığı semt pazarı için “Semt Pazarı Proje Tasarımı” yarışması düzenlendi.

Yarışmacıların, projelerini en geç 6 Nisan 2021 Salı günü mesai bitimine kadar Tufanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

Değerlendirme sonuçları 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ilan edilecek. Jüri üyeleri sunulan projelerde, bölgenin iklim şartları, mevsimsel yağış miktarı ve türü, rakım, coğrafi durum ve yaklaşık maliyeti gibi kriterlere öncelik verecek.

Yarışmada birinci olan proje sahibine 10 bin TL para ödülü verilecek.

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