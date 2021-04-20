Türbede çekildiği iddia edilen görüntü tepki çekti (2)

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GÖZALTINA ALINDI

Adana´da Çoban Dede Türbesi içinde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile Ramazan ayında İslami değerlerle dalga geçtiğ için tepki gösterilen H.Ş. isimli genç kadın, gözaltına alındı. H.Ş.'nin sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği 'Dini değerleri alenen aşağılama ' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-04-20 01:38:47



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