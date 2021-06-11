TSYD mini futbol turnuvası başladı

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin düzenlediği mini futbol turnuvası başladı.

Medya kuruluşlarının da yer aldığı 12 takımın katıldığı mini futbol turnuvası TSYD Nihat Geven Tesisleri'nde başladı. Eleme usulü yapılan turnuva yarın son bulacak.

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