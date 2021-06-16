Tepebağ'ın çehresi değişiyor Adana'da Seyhan Belediyesi’nin, tarihi Tepebağ’da sürdürdüğü sokak sağlıklaştırma çalışmasında sona yaklaşılıyor 2.etap çalışmalarında 700 yıllık Musabalı Konağı, Bekir Sapmaz Öğrenci Yurdu, Tarihi Yeşil Cami, tescilli yapılar ve iş yerlerinin bulunduğu sokak üzerindeki, tüm yapıların dış cepheleri yenileniyor

Seyhan Belediyesi’nin Tepebağ ile Kayalıbağ mahallelerini ayıran, antik dönemden bu yana kullanılan Musabalı Sokakta 2017 yılında başlanan “Sokak Sağlıklaştırma Projesi”nin 2. etap çalışmaları sürüyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana’nın tarihi yapılarını ayağa kaldırıp, yeniden kent yaşamıyla bütünleştirmeye çalışan Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, Musabalı Konağı ile Abidinpaşa Caddesi arasındaki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını hızlandırdı.

Adana Valisi Süleyman Elban’ın tarihi kent merkezi, eski adliye binası, Ulu Cami ve Büyüksaat arasındaki aksın canlandırılmasına yönelik çabalarıyla eşgüdüm halinde sürdürülen restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarına, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından kültür varlıkları için oluşturulan katkı payı ile destek veriliyor.

2.etap çalışmalarında 700 yıllık Musabalı Konağı, Bekir Sapmaz Öğrenci Yurdu, Tarihi Yeşil Cami, tescilli yapılar ve iş yerlerinin bulunduğu sokak üzerindeki, tüm yapıların dış cepheleri yenileniyor. İş yerlerinin tabelaları da proje kapsamında değiştirilirken, sokak zemini taş kaplama ile döşenip, sokağa estetik bir görünüm kazandıracak yeni aydınlatma sistemleri yerleştiriliyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana’nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunması ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsiyor, Adana’nın tarihi dokusunu ortaya çıkarıp kent turizmine kazandırmak istiyoruz. Musabalı Sokağında 2017 yılında başlayan projenin ikinci etabında önemli bir mesafe kat edildi. Örnek bir sokağa dönüşmeye başladı. Sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarih ve kültür turizmine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

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