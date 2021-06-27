Adana'da denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı

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KARATAŞ, (Adana), (DHA)ADANA´nın Karataş ilçesinde denize giren Suriye uyruklu Dania K. (13) boğuldu, Hibe D. (18) ise kurtarıldı.

İlçedeki Orman Plajı´nda denize giren Dania K. ile Hibe D., boğulma tehlikesi geçirince yardım çığlığı attı. Sesi duyan çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Dania K. ile Hibe D., plaja çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Karataş Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Dania K., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Hibe D. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karataş ADANA, (DHA)

2021-06-27 18:59:05



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