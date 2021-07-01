Eski eşinin kaçırdığı kızlarını arıyor



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, İsmail Demir´in velayeti kendisinde olan 2 kızı, 1,5 yıl sonra tekrar barıştığı eski eşi Suriye uyruklu Rava Usi tarafından kaçırıldı. Gözyaşları içinde çocuklarını 5 aydır görmediğini anlatan Demir, "Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Odalarına girip oyuncaklarına sarılıyorum. Artık psikolojik olarak yıkıldım" dedi.

Kentteki restoranda motosikletli kurye olarak çalışan İsmail Demir (27), 2013'te Suriye uyruklu Rava Usi (25) ile otogarda tanıştı. Demir, ailesiyle kente gelen Rava´nın ev tutmalarında yardımcı oldu. Bir süre görüşen Usi ve Demir, ailelerin de izniyle aynı yıl evlendi. F.İ.D. ve İ.S.D. ismini verdikleri 2 kızı olan çift, 2019'da anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

KIZLARINI HABERSİZ GÖTÜRDÜ

Boşanma aşamasında Rava Usi, kızlarına bakamayacağını söyleyince mahkeme, çocukların babaya verilmesine karar verdi. Şu an biri 3, diğeri 4 yaşında olan çocuklara İbrahim Demir'in annesi Hatice Kara (48) bakmaya başladı. İsmail Demir 1,5 yıl sonra çocuklarının annesiz büyümesini istemediği için eski eşine ulaştı. Rava Usi, Demir'in isteği üzerine evine dönerken, çift dini nikah kıyıp birlikte yaşamaya başladı.

Çift, yeniden geçimsizlik yaşanınca ayrılık kararı aldı. Rava Usi, 5 ay önce Demir'den habersiz kızlarını alıp, evden ayrıldı. Çocuklarını o günden beri göremeyen İbrahim Demir, Cumhuriyet Savcılığı'na eski eşi ve kızlarının bulunması için suç duyurusunda bulundu.

`ÖZLEMİMİ FOTOĞRAFLARINA BAKARAK GİDERMEYE ÇALIŞIYORUM´

5 aydır kızlarının sesini bile duymadığını belirten baba Demir, "Yaşıyorlar mı onu bile bilmiyorum. Ne haldeler ne yiyip ne içiyorlar bilmiyorum. Çocuklarımı görmek istiyorum. Özlemimi çocuklarımın fotoğraflarına bakarak gidermeye çalışıyorum. Uyuyamıyorum. Odalarına girip oyuncaklarına sarılıyorum. Artık psikolojik olarak yıkıldım" dedi.

`ANNENİN AVUKATI DA NERDE OLDUKLARINI BİLMİYOR"

İsmail Demir´in avukatı Furkan Yozcu, "Suriye vatandaşı anne, müvekkilimin çocuklarını kaçırmaktadır. Çocukların velayet hakkı müvekkilimdedir. Annenin avukatının mahkemede müvekkilinin nerde olduğunu bilmediğini, adresine ulaşamadığını beyan etmiştir. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-07-01 10:42:34



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