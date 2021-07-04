Husumetlisine ateş açıp 5 yaşındaki çocuğu yaraladı, olayı kardeşi üstlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Husumetlisine ateş açıp 5 yaşındaki çocuğu yaraladı, olayı kardeşi üstlendi

DHA

Husumetlisine ateş açıp 5 yaşındaki çocuğu yaraladı, olayı kardeşi üstlendi


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA´da husumetlisiyle tartıştıkları sırada pompalı tüfekle ateş açıp, sokaktaki Mehmet Ali Ağamak´ın (5) ağır yaralanmasına neden olan Ahmet B.´nin (25) kardeşi Cumali B. (20) yakalandı. Tüfeği kendisinin ateşlediğini söyleyen Cumali B. tutuklandı, Ahmet B.´yi yakalama çalışmaları sürüyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi´nde yaşayan ve 5 yıl önce doğumu sırasında annesi Hamide Saka´yı kaybeden Mehmet Ali Ağamak, 17 Mayıs akşamı oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırada aynı sokakta oturan Ahmet B., kardeşi Cumali B. ile husumetlileri Cumali Karataş, tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eve girip, balkona çıkan Ahmet B., pompalı tüfeği sokağa doğrultup rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada sokakta olan komşularının oğlu Mehmet Ali Ağamak´ın göğsüne isabet etti. Çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, Ahmet B. ise tüfeği evin bahçesine atıp kaçtı.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Ailesinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdüğü ve hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mehmet Ali Ağamak, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne sevk edildi. Yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Mehmet Ali Ağamak, geçen ay taburcu oldu.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI
Öte yandan, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis, ablukaya alınan mahalledeki birçok eve baskın yaptı ancak şüphelinin izine rastlanmadı. Şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında polis, kavgaya karıştığı öne sürülen Cumali B.´nin Bahçelievler Mahallesi´ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipleri görüp kaçan Cumali B., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
TÜFEĞİ KENDİSİNİN ATEŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Emniyete götürülen Cumali B., ifadesinde, tüfeği kendisinin ateşlediğini belirterek, "Cumali Karataş ile alacak verecek konusu vardı. Bu nedenle tartışıyorduk. Kavga esnasında bize silah doğrulttukları için ateş ettim. Yanlışlıkla başka bir çocuğa isabet etti. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cumali B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın asıl faili olduğu değerlendirilen Ahmet B.´yi yakalama çalışmaları sürüyor. Küçük çocuğun ailesinin ise şikayetçi olmadığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-04 10:39:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da aşırı sıcak meyve ve sebzeleri yaktı
YEREL HABERLER Adana'da aşırı sıcak meyve ve sebzeleri yaktı
Adana'da 61 yaşındaki kadını öldüren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 61 yaşındaki kadını öldüren zanlı yakalandı
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı
Başkan Çetin: "Belediyelerden 6 ay kesinti yapılmasın"
YEREL HABERLER Başkan Çetin: "Belediyelerden 6 ay kesinti ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 4 kişi ...
Adana'da sokakta oynayan çocuğun vurulmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da sokakta oynayan çocuğun vurulmasıyla ilgili ...
Başlamışlı: "Bireysel değil toplu mücadele ile sonuç alabiliriz"
YEREL HABERLER Başlamışlı: "Bireysel değil toplu mücadele ile sonuç ...
AOSB’de üretime "sanat" molası Çelik: "Amacımız kadın sanayicilerimiz arasındaki iletişimi artırmak"
YEREL HABERLER AOSB’de üretime "sanat" molası Çelik: "Amacımız kadın ...
Adana'daki bıçaklı kavgaya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki bıçaklı kavgaya 1 tutuklama
Adanalılar Pinhani konserine akın etti Adana’da Pinhani rüzgarı esti
YEREL HABERLER Adanalılar Pinhani konserine akın etti Adana’da ...
Adanalı STK’lardan "Mısır’daki idamları durdurun" çağrısı
YEREL HABERLER Adanalı STK’lardan "Mısır’daki idamları durdurun" ...
Mustafa Sarıgül, partisinin Adana İl Kongresi'ne katıldı
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül, partisinin Adana İl Kongresi'ne ...
Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı (3)
YEREL HABERLER Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı (3)
Britt Assombalonga Adana Demirspor’da
YEREL HABERLER Britt Assombalonga Adana Demirspor’da
Kız çocuğunu kaçırıp alıkoyan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kız çocuğunu kaçırıp alıkoyan zanlı tutuklandı
Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı (2)
YEREL HABERLER Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı (2)
17 yaşındaki çocuğu kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 17 yaşındaki çocuğu kaçıran şüpheli adliyeye sevk ...
Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi
YEREL HABERLER Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince ...
Sivil polise yakalanan korsan taksici 'Yaktın beni' diye ağladı
YEREL HABERLER Sivil polise yakalanan korsan taksici 'Yaktın beni' ...
Sokak köpekleri Adana sokaklarında sürü halinde geziyor
YEREL HABERLER Sokak köpekleri Adana sokaklarında sürü halinde ...
Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı
Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor´un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi
YEREL HABERLER Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor´un başına gelen hiçbir ...
Fırat Gül: “Adanaspor’a mazeret üretmeye gelmedim” Adanaspor’un Teknik Direktörü Fırat Gül: “Her maçta 3 puana talip bir Adanaspor olarak oynayacağız” “Adanasporluların özlediği bir takım sahada olacak”
YEREL HABERLER Fırat Gül: “Adanaspor’a mazeret üretmeye ...