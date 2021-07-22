Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Adana’da taksi ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Mustafa Tekin Özerk yönetimindeki 01 AHD 664 plakalı otomobil ile Nuri Sever yönetimindeki 01 T 0791 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu taksi sürücüsü Sever, ismi öğrenilemeyen bir yolcu ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. 2 araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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