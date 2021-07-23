Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

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Gülşah ÖZGENYaşar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Selçuk Sayıcı (30), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ulubatlı Hasan Mahallesi 3098 Sokak'ta meydana geldi. Bilinmeyen nedenle sokaktaki elektrik direğine çıkan Selçuk Sayıcı, akıma kapıldı. Sayıcı'yı direkte asılı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selçuk Sayıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sayıcı'nın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince asılı kaldığı direkten indirilerek morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-07-23 12:40:28



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