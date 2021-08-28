Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) - ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Salih A., tabancayla sırtından vurularak ağır yaralandı.
Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Salih A., sırtından vurularak yaralandı. Kaçmaya çalışan yaralı, ara sokakta yere yığıldı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sırtından yaralanan ve durumu ağır olan Mehmet Salih A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mehmet Salih A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde yaralıya ait olduğu düşünülen tabanca ve içi mermi dolu yedek şarjör buldu. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2021-08-28 02:29:18
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