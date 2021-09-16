Adana'da 2 yankesici kadın yakalandı Adana’da bir kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle cüzdanını çaldığı öne sürülen 2 kadın yakalanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Adana’da bir kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle cüzdanını çaldığı öne sürülen 2 kadın yakalandı. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Eylül Salı günü merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapmak için giyim mağazasına giren Hatice Fırat (56), reyonların arasında dolaşmaya başladı. Bu sırada biri çarşaflı iki kişi, Fırat’ın arkasından yaklaştı. Çarşaflı kadın, Fırat’ın çantasından içerisinde 225 TL bulunan cüzdanını çalarken, diğer kadın ise perdeleyerek yankesiciliği gizledi. Şüpheliler mağazadan çıkarken, Fırat ise kasaya gittiğinde cüzdanının çalındığını fark etti. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fırat’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin daha önce de yankesicilik suçundan kaydı olan Dilara Ç. (18) ile Aynur G. (20) olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan baskında yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliler, suçlamaları reddedip, yankesicilik olayından haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

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